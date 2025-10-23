Ξαφνική ένταση στις σχέσεις του Ισραήλ με τις ΗΠΑ προκάλεσε την Τετάρτη η έγκριση από το κοινοβούλιο της χώρας, την Κνεσέτ, δύο προτάσεων επί του νόμου για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Μάλιστα η ψηφοφορία για την προσάρτηση της Δυτικής Οχθης έγινε τη στιγμή που στο Ισραήλ βρισκόταν ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ενώ είναι γνωστή και εκπεφρασμένη η κατηγορηματική αντίθεση της αμερικανικής κυβέρνησης σε ένα τέτοιο σχέδιο.

Εντονη δυσαρέσκεια

Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια δηλώνοντας ότι ένιωσε «προσβεβλημένος» από την ψηφοφορία της Κνεσέτ για την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, η οποία πραγματοποιήθηκε ενώ βρισκόταν στο Ισραήλ.

Σύμφωνε με αναλυτές, η κίνηση αυτή προκάλεσε διπλωματική ένταση, καθώς ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αν και είχε τη δυνατότητα να αποτρέψει τη διαδικασία, είτε αφαιρώντας το θέμα από την ημερήσια διάταξη είτε διατάζοντας τα μέλη του κόμματός του να ψηφίσουν κατά, επέλεξε να μην τη σταματήσει για να αποφύγει σύγκρουση με τους υπερεθνικιστές εταίρους του στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Η ανακοίνωση Νετανιάχου

Το απόγευμα της Πέμπτης, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε σήμερα την έγκριση από την Κνεσέτ δύο προτάσεων επί του νόμου για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, που έγινε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στο Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς την «σκόπιμη προβοκάτσια» της αντιπολίτευσης.

«Η ψηφοφορία στην Κνεσέτ για την προσάρτηση ήταν μια σκόπιμη πολιτική προβοκάτσια της αντιπολίτευσης, που είχε ως στόχο να σπείρει τη διχόνοια εν μέσω της επίσκεψης του αντιπροέδρου Τζ. Ντ Βανς στο Ισραήλ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα σήμερα ο Βανς χαρακτήρισε «ύβρη» και «ηλίθιο πολιτικό ελιγμό» την έγκριση του νομοσχεδίου.

Ο Νετανιάχου πρόκειται να συναντηθεί απόψε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έφτασε το απόγευμα στο Ισραήλ.