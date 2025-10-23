Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι οι ψηφοφορίες στην Κνέσετ, τη Βουλή του Ισραήλ, για νομοσχέδια που στοχεύουν στην επέκταση της ισραηλινής κυριαρχίας στη Δυτική Όχθη, ενδέχεται να «απειλήσουν» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) κατέστησε σαφές πως αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους, αναχωρώντας για το Ισραήλ, όπου αναμένεται να φτάσει σήμερα. Τόνισε ότι η ενδεχόμενη προσάρτηση θα «απειλούσε» την κατάπαυση του πυρός και θα ήταν «αντιπαραγωγική».

Η Κνέσετ ενέκρινε προκαταρκτικά δύο νομοσχέδια για την επέκταση της ισραηλινής κυριαρχίας σε μεγαλύτερο μέρος της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, την ώρα που πραγματοποιείται επίσκεψη του αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Ο πρόεδρος Τραμπ, στενός σύμμαχος του Ισραήλ και υποστηρικτής του στον πόλεμο με τη Χαμάς, έχει δηλώσει ότι αντιτίθεται στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, ένα σχέδιο που προωθείται έντονα από την ισραηλινή άκρα δεξιά.

Τα μέλη του ισραηλινού κοινοβουλίου ενέκριναν τα νομοσχέδια σε πρώτη φάση, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω εξέταση και πιθανή τελική έγκρισή τους.

Ανησυχία για αποσταθεροποίηση στη Δυτική Όχθη

Τον Αύγουστο, η ισραηλινή κυβέρνηση είχε εγκρίνει σχέδιο για την ανέγερση 3.400 κατοικιών εποίκων στη Δυτική Όχθη, απόφαση που προκάλεσε αντιδράσεις από τον ΟΗΕ και διεθνείς ηγέτες. «Είναι δημοκρατία, θα ψηφίσουν», σχολίασε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας ωστόσο ότι «αυτή τη στιγμή, πρόκειται για κάτι που θα μπορούσε να είναι αντιπαραγωγικό».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις βίαιες επιθέσεις εξτρεμιστών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως «ανησυχούμε για καθετί που απειλεί να αποσταθεροποιήσει τον καρπό των προσπαθειών μας».

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

Ο Ρούμπιο επισκέπτεται το Ισραήλ λίγο μετά τον αντιπρόεδρο Βανς, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη διατήρηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Η συμφωνία, που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου βάσει σχεδίου του προέδρου Τραμπ, απειλήθηκε πρόσφατα ύστερα από πολύνεκρα επεισόδια και αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις.

«Κάθε μέρα θα υπάρχουν απειλές» για τη συμφωνία, δήλωσε ο Βανς, προσθέτοντας ότι «προχωράμε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το γεγονός πως ξεπεράσαμε αυτό το σαββατοκύριακο είναι καλό σημάδι».