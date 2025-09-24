Τη σαφή θέση της αμερικανικής κυβέρνησης κατά της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ φέρεται να διατύπωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, στη χθεσινή του συνάντηση με Άραβες ηγέτες, εν μέσω αδιεξόδου στις συνομιλίες για εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, που επικαλείται δύο αξιόπιστες πηγές με γνώση των συνομιλιών, ο Τραμπ διεμήνυσε με σαφήνεια ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στο Ισραήλ να προχωρήσει σε προσάρτηση της Δυτικής Όχθης – περιοχής που τελεί υπό τη διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής και όχι της Χαμάς.

Μία από τις πηγές υπογράμμισε ότι, παρά την ξεκάθαρη στάση του Αμερικανού προέδρου, οι προοπτικές για κατάπαυση του πυρός παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες. Την ίδια στιγμή, δύο ακόμη πηγές ανέφεραν πως ο Τραμπ και οι συνεργάτες του παρουσίασαν στους Άραβες ηγέτες ένα υπόμνημα με λεπτομερές σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης, το οποίο περιλάμβανε τη δέσμευση για μη προσάρτηση, αλλά και προτάσεις για τη μετεξέλιξη της διακυβέρνησης και της ασφάλειας στην περιοχή μετά τον πόλεμο.

Πριν από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τραμπ χαρακτήρισε την επικείμενη συνάντηση με τους ηγέτες οκτώ αραβικών κρατών ως τη «σημαντικότερη της ημέρας». Ωστόσο, μετά το πέρας της, αποχώρησε χωρίς δηλώσεις, ενώ και οι συμμετέχοντες δεν προχώρησαν σε επίσημη ενημέρωση.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας το ίδιο βράδυ στο Fox News Channel, χαρακτήρισε τη συνάντηση «καρποφόρα», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Τραμπ και Ερντογάν αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, οι Άραβες ηγέτες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τη συνεχιζόμενη άρνηση του Τραμπ να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, καθώς και για τη στήριξη που παρέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά της Χαμάς. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν επεκταθεί πέραν της Γάζας, με το Ισραήλ να φέρεται να στοχοποιεί στελέχη της Χαμάς που βρίσκονταν στο Κατάρ για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με δύο πηγές που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις, βασική επιδίωξη των Αράβων ηγετών ήταν να καταστήσουν σαφές στον πρόεδρο Τραμπ ότι οποιαδήποτε ισραηλινή στρατιωτική κίνηση στη Δυτική Όχθη θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Τέλος, οι εν λόγω συμφωνίες, που υπεγράφησαν κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, σηματοδότησαν την εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ με σειρά αραβικών κρατών και θεωρούνται έως σήμερα το κορυφαίο επίτευγμα της εξωτερικής πολιτικής του.