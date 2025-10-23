Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα χάσει «όλη την υποστήριξή του» από τις ΗΠΑ εάν προχωρήσει με την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, για την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ο Τραμπ δήλωσε κατηγορηματικά: «Δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί επειδή έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό τώρα. Έχουμε μεγάλη υποστήριξη από τις αραβικές χώρες και αν το Ισραήλ προχωρήσει στην προσάρτηση, θα χάσει όλη την υποστήριξή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Πρόσθεσε ότι η κατάσταση είναι σαφής και ότι η πολιτική του για τη Μέση Ανατολή βασίζεται στις δεσμεύσεις που ανέλαβε απέναντι στους αραβικούς συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι είναι αντίθετοι με την προσάρτηση και τη διεύρυνση των ισραηλινών εδαφών στη Δυτική Όχθη.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, εξέφρασε την έντονη απογοήτευση του για την προκαταρκτική ψηφοφορία στην Κνέσετ, η οποία σχετίζεται με την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Σε δηλώσεις του στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κατά την αποχώρησή του από το Ισραήλ, ο Βανς την χαρακτήρισε «πολύ ανόητη» και «προσβλητική», τονίζοντας ότι πρόκειται για «πολιτικό τέχνασμα» χωρίς πραγματικό αντίκρισμα. Όπως ανέφερε, του είπαν πως η ψηφοφορία ήταν «καθαρά συμβολική», αλλά αυτό δεν άλλαξε την αρνητική του στάση απέναντι στην κίνηση: «Πολύ ανόητο πολιτικό τέχνασμα. Προσωπικά το θεωρώ προσβλητικό», είπε.

JD Vance on the Judea and Samaria sovereignty vote in the Knesset yesterday: “It was a very stupid political stunt, and I personally take some insult to it… The West Bank is not gonna be annexed by Israel.” pic.twitter.com/hyWxm9z2EL — Amit Segal (@AmitSegal) October 23, 2025

Ο Βανς επανέλαβε τη θέση των ΗΠΑ ότι η Δυτική Όχθη «δεν πρόκειται να προσαρτηθεί από το Ισραήλ». «Αυτή θα συνεχίσει να είναι η πολιτική μας. Αν κάποιοι θέλουν να κάνουν συμβολικές ψηφοφορίες, μπορούν να το κάνουν, αλλά εμείς σίγουρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό», ανέφερε με σαφήνεια.

Αναφορικά με την εκεχειρία στη Γάζα, ο Βανς επιβεβαίωσε ότι και οι δύο πλευρές τηρούν την εκεχειρία, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν εξαιρέσεις, μικρές εξαιρέσεις που ξεσπούν εδώ κι εκεί, αλλά είναι αναμενόμενο όταν αυτά τα μέρη βρίσκονται σε πόλεμο για δύο χρόνια». Τόνισε ότι μέχρι στιγμής η ειρήνη τηρείται και ότι οι ΗΠΑ καταβάλλουν προσπάθειες για να τη διατηρήσουν σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Ο Βανς δήλωσε επίσης ότι η νέα Διεθνής Δύναμη Ασφαλείας θα αναλάβει τον αφοπλισμό της Χαμάς, μια διαδικασία που, όπως είπε, θα απαιτήσει χρόνο και σωστή σύνθεση δυνάμεων. «Πολλά θα εξαρτηθούν από το ποιες χώρες θα συμμετάσχουν και από το πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου», ανέφερε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ορισμένες χώρες θα είναι πιο αποτελεσματικές από άλλες.

Όσον αφορά τις επικοινωνίες με τη Χαμάς, ο Βανς επεσήμανε ότι, αν και μπορεί να υπάρξει άμεση επαφή, «η συντριπτική πλειονότητα της επικοινωνίας γίνεται μέσω των Αράβων μεσολαβητών»