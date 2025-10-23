Την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη των ελληνικών πρωτοβουλιών σε ό,τι αφορά στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα στο κείμενο συμπερασμάτων του Ευρωπαικού Συμβουλίου, είτε αυτές αφορούν τη συνολική αμυντική κάλυψη της ευρωπαϊκής επικρατείας, είτε συγκεκριμένα σχέδια, όπως η ευρωπαϊκή αντιπυραυλική ασπίδα, εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θέμα της ανταγωνιστικότητας, όπου διεμήνυσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαΐκή ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας για όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα της στέγασης, υπενθυμίζοντας τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η κυβέρνηση, όπως «η επιστροφή ενός ολόκληρου ενοικίου στους ενοικιαστές στα τέλη Νοεμβρίου», αλλά και τονίζοντας ότι πρέπει να εξευρεθεί τρόπος και μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ώστε να ανακουφιστούν οι Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν σε ενοίκιο.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:

«Από τα πολλά ζητήματα τα οποία έχουμε στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω τρία, στα οποία αποδίδω ιδιαίτερη σημασία.

Το πρώτο ζήτημα αφορά τα θέματα της άμυνας. Είναι σαφές ότι έχει υπάρξει μία σημαντική πρόοδος στο ζήτημα της ανάληψης κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για έργα άμυνας τα οποία αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Να εκφράσω την ικανοποίησή μου διότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται η αμυντική θεώρηση της Ευρώπης, η οποία έχει προσέγγιση 360 μοιρών. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε πάντα πάγια ελληνική θέση.

Να εκφράσω επίσης την ικανοποίησή μου γιατί οι ελληνικές πρωτοβουλίες, οι οποίες είχαν παρουσιαστεί πριν από κάποιο διάστημα, όπως μία κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται να αποκτούν τη δική τους δυναμική και συμπεριλαμβάνονται στον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτός παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες.

Το δεύτερο ζήτημα στο οποίο θέλω να σταθώ είναι το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας. Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει και είναι σαφές ότι σήμερα υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις τιμές ενέργειας ανάμεσα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Χαίρομαι γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πια αναγνωρίζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πώς μπορούμε συνολικά στην Ευρώπη να πετύχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας, ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι σημαντικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες λειτουργούν εις βάρος κάποιων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το τρίτο θέμα, το οποίο χαίρομαι γιατί συζητείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι τα ζητήματα της στέγασης. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος της στέγης.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι στα τέλη Νοεμβρίου θα επιστραφεί ένα ολόκληρο ενοίκιο σε όλους τους ενοικιαστές στην πατρίδα μας, όμως είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε ότι το θέμα αυτό έχει και μία ευρωπαϊκή διάσταση και να σκεφτούμε πώς, με ποιο τρόπο, ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει και ευρωπαϊκούς πόρους για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό, ειδικά για τους συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στο ενοίκιο.

Πρέπει οι νέοι Ευρωπαίοι να αισθάνονται ότι η απόκτηση ενός δικού τους σπιτιού δεν είναι άπιαστο όνειρο».

Σε ερώτηση «Πώς σχολιάζετε τις κυρώσεις που επέβαλε η κυβέρνηση Trump κατά ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών;», ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «Καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι συμφωνήθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων και προφανώς η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ της λογικής ότι οι κυρώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά και να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, να μπορέσει επιτέλους να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο συντονισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι καλοδεχούμενος».

Σε ερώτηση για την πράσινη μετάβαση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «Με χαροποιεί το γεγονός ότι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και των τιμών ενέργειας βρίσκονται στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι αδιανόητο να μιλάμε για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς να θίγουμε τα ζητήματα της ενέργειας. Η πράσινη μετάβαση έχει συμφωνηθεί όσον αφορά στους στόχους κλιματικής ουδετερότητας για το 2050, αλλά αυτή η πράσινη μετάβαση πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και δεν θα υπονομεύσει την ευρωπαϊκή κοινωνική συνοχή.

Πιστεύω ότι η λέξη-κλειδί που πρέπει να κρατήσουμε είναι η λέξη «ευελιξία». Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα ως προς τις τεχνολογίες που έχουν ήδη ωριμάσει και μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, και πρέπει να δώσουμε περισσότερο χρόνο στις τεχνολογίες που δεν έχουν ακόμα ωριμάσει ή που κοστίζουν πολλά χρήματα και να διασφαλίσουμε ότι δεν επιβάλλουμε περιττά βάρη στην ευρωπαϊκή βιομηχανία».