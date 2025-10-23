Σοβαρό τροχαίο με αυτοκίνητο να κάνει τούμπες και να «προσγειώνεται» στο μέσον του οδοστρώματος, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10) στην εθνική οδό Θερμοπυλών-Ιτέας στη Φθιώτιδα.

Ο 78χρονος από τη Λοκρίδα κινούνταν με το μπορντό Audi στο ρεύμα προς Λαμία, όταν λίγο πριν τη διασταύρωση της οδού με την Ιερά Μονή Δαμάστας, έσκασε -όπως είπε στους αστυνομικούς- το μπροστινό λάστιχο, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του και να φέρει τούμπες. Το όχημα «προσγειώθηκε» στο μέσον σχεδόν του δρόμου, με τον οδηγό -ευτυχώς- να βγαίνει μόνος του από τα συντρίμμια και να αναζητά βοήθεια.

Ο 78χρονος έδειχνε καλά στην υγεία του, ωστόσο το ασθενοφόρο που έφτασε στο σημείο, ανέλαβε τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας, προκειμένου να του γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο, προκειμένου να βοηθήσουν τον οδηγό και να σημάνουν το αναποδογυρισμένο όχημα, μέχρι να φτάσει οδική βοήθεια.

Ειδοποιήθηκε και η Πυροσβεστική που με ένα όχημα ανέλαβε την πλύση του οδοστρώματος.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το lamiareport.gr