Ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου στη Μεσαρά, σε δρόμο των Καπαριανών του Δήμου Φαιστού. Κάτω από συνθήκες που ερευνά η αστυνομία, δύο οχήματα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 61χρονου άνδρα, ο οποίος επέβαινε ως συνοδηγός στο ένα από τα δύο αυτοκίνητα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν στο Νοσοκομείο δύο νεαρές γυναίκες που βρίσκονταν στο δεύτερο όχημα. Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.