Ευχάριστα είναι τα νέα σχετικά με την πορεία της υγείας του 13χρονου αγοριού, που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου(18/10) στις Βούτες Ηρακλείου.

Ο ανήλικος ο οποίος είχε εγκλωβιστεί με τη μητέρα του στο αυτοκίνητο μετά το τροχαίο και απεγκλωβίστηκαν από στελέχη της Πυροσβεστικής, είχε διακομιστεί στο ΠΑΓΝΗ και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, έχοντας υποστεί θωρακικές θλάσεις και κακώσεις στο σώμα. Η κατάσταση της υγείας του είχε χαρακτηριστεί σοβαρή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, χθες Τρίτη (21/10) πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η διαδικασία αφύπνισης, με αποτέλεσμα το παιδί να αποσωληνωθεί και πλέον να νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση εκτός ΜΕΘ, με την πορεία της ανάρρωσης του εξελίσσεται ομαλά.