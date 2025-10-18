Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στον δρόμο προς Βούτες κοντά στο ΠΑΓΝΗ.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 7:00 το απόγευμα του Σαββάτου (18/10), όταν ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν μια μητέρα με το ανήλικο παιδί της και ένα ακόμη άτομο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό τους.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική με τρία οχήματα και δύναμη από την ΕΜΑΚ, καθώς τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό, που κατάφεραν να ανασύρουν τους τραυματίες από το όχημα, ενώ στο σημείο κλήθηκε και το ΕΚΑΒ, που τους μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πιο σοβαρή είναι η κατάσταση του εφήβου.

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες.