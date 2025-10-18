Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/10) στο Μενίδι όταν ένας άνδρας «καρφώθηκε» σε δέντρο με το αυτοκίνητό του.

Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Υπενθυμίζεται ότι τροχαίο έγινε γύρω στις 5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πάρνηθος όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, ο άνδρας έπεσε πάνω σε έναν φράχτη και στη συνέχεια κατέληξε σε ένα δέντρο.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που δεν χρειάστηκε να προβεί σε κάποια ενέργεια, καθώς ο οδηγός απεγκλωβίστηκε μόνος του. Στη συνέχεια παρελήφθη από πλήρωμα διασωστών του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».