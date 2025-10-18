Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/10) στο Μενίδι, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ. που οδηγούσε και «καρφώθηκε» σε δέντρο.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 5:00 τα ξημερώματα, όταν σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Ι.Χ. κινούμενο επί της λεωφόρου Πάρνηθος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» σε δέντρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που δεν χρειάστηκε να προβεί σε κάποια ενέργεια, καθώς ο οδηγός απεγκλωβίστηκε μόνος του. Στη συνέχεια παρελήφθη από πλήρωμα διασωστών του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.