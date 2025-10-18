Ο 43χρονος οδηγός, γνωστός για τη συμμετοχή του σε αγώνες dragster και την αγάπη του για την ταχύτητα, φέρεται να προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στις Αφίδνες, που είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τέσσερις να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με την Τροχαία, βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν επιχείρησε έναν επικίνδυνο ελιγμό, περνώντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, κοντά στο Πολυδένδρι. Η σύγκρουση που ακολούθησε ήταν μετωπική και εξαιρετικά σφοδρή.

Ο οδηγός του SUV ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι στην πορεία του πετάχτηκε ζώο και προσπάθησε να το αποφύγει, γεγονός που –όπως είπε– τον οδήγησε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος. Ωστόσο, σήμερα παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή, δηλώνοντας: «Ο άλλος οδηγός ήρθε και έπεσε πάνω μου. Εγώ δεν έτρεχα, πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Μπροστά μου, είχα προπορευόμενα αυτοκίνητα δεν μπορούσα να κάνω προσπέραση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε ανάρτησή του στα social media, ενημέρωνε τους ακολούθους του για το πού υπήρχαν αστυνομικοί έλεγχοι. Την ώρα του δυστυχήματος, το αλκοτέστ έδειξε ένδειξη 0,59, υπερδιπλάσια από το όριο του 0,25. Ο ίδιος νοσηλεύτηκε φρουρούμενος στο ΚΑΤ με κάταγμα στον θώρακα, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο συνεχίζουν να νοσηλεύονται και οι τρεις πολυτραυματίες του μπλε οχήματος.

Για την κατάσταση των τραυματιών, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε: «Δυστυχώς οι δύο από το ένα όχημα ήταν νεκροί, ένας νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ένας χειρουργείται αυτή τη στιγμή και ο ένας είναι πολυτραυματίας, έχει χειρουργηθεί, είναι αιμοδυναμικά σταθερός. Ο Έλληνας σήμερα, πήρε εξιτήριο, ήταν φρουρούμενος, η αστυνομία ξέρει που τον πήγε».

Την ίδια στιγμή, ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα: ένας 60χρονος, ο οποίος προσέκρουσε με το όχημά του σε δέντρο στη Λεωφόρο Πάρνηθος, όταν έχασε τον έλεγχο. Η «μαύρη λίστα» της ασφάλτου συνεχίζει να μακραίνει, με περισσότερους από 25 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία μόλις από τις αρχές Οκτωβρίου.