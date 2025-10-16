Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το την Πέμπτης 16 Οκτωβρίου στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο κέντρο της Αθήνας, όταν φορτηγό όχημα παρέσυρε οδηγό μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 45χρονος οδηγός του δίκυκλου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε απόσταση αναπνοής από την Αμερικανική Πρεσβεία, κοντά στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, στο οποίο μεταφέρθηκε άμεσα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ήταν μόνιμος κάτοικος Αθηνών και υπηρετούσε ως μηχανικός στην Πολεμική Αεροπορία. Καταγόταν από τη Λαμία και διέμενε στην πρωτεύουσα μαζί με τη σύζυγό του.

Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από την Τροχαία ενώ έχει ήδη διαταχθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για τον καθορισμό των συνθηκών θανάτου.