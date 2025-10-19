Ώρες αγωνίας βιώνει η οικογένεια του 13χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο το οποίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (18/10) στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το cretapost, το αγόρι φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται δίπλα του, ενώ όπως αναφέρουν οι θεράποντες ιατροί, τα επόμενα 24ωρα είναι τα κρίσιμα.

Παράλληλα, με ελαφρύτερα τραύματα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο η μητέρα του παιδιού αλλά και οδηγός του δεύτερου οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 19:00, όταν δύο οχήματα που κινούνταν στις Βούτες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένας 13χρονος με τη μητέρα του στα συντρίμμια του ενός οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής με άντρες και από την ΕΜΑΚ και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν το παιδί, την μητέρα και τον οδηγό του άλλου οχήματος μεταφέροντάς τους στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν πως ο 13χρονος φέρει σοβαρά τραύματα με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί και να εισαχθεί στη ΜΕΘ, ενώ λίγες ώρες αργότερα, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.