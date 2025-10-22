Οι μικροί του Ολυμπιακού στο Youth League αντιμετώπισαν την Μπαρτσελόνα και έχασαν χθες με 3-0. Εχαναν με αυτό το σκορ στο μισάωρο: ότι δεν δέχτηκαν περισσότερα αποτελεί μάλλον επιτυχία. Η Μπαρτσελόνα κέρδισε τη διοργάνωση πέρυσι, ο Ολυμπιακός πρόπερσι. Αλλά οι ομάδες δεν είναι του ίδιου επιπέδου, μολονότι έχουν κερδίσει η κάθε μία τη διοργάνωση. Είναι κι αυτό από τα εντυπωσιακά παράδοξα που χαρακτηρίζει την Μπαρτσελόνα. Κάνει ό,τι οι άλλοι αλλά μερικά τα κάνει καλύτερα από όλους. Στο ζήτημα της παραγωγής ποδοσφαιριστών δεν υπάρχει σύγκριση με κανέναν. Από την ομάδα που χθες κέρδισε τον Ολυμπιακό έλειπαν πέντε βασικοί οι οποίοι λόγω των τραυματισμών που ταλαιπωρούν την πρώτη ομάδα έχουν ανεβεί σε αυτήν.

Παπαδημητρίου

Περιμένοντας τον Ράφα Μπενίτεθ να ‘ρθει στην Αθήνα και να υπογράψει, ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον τεχνικό διευθυντή του, Γιάννη Παπαδημητρίου. Αν πίστευε κανείς όσα γράφονται στα social media από τους οπαδούς της ομάδας κυρίως θα κατέληγε στο συμπέρασμα πως ο Παπαδημητρίου υπήρξε ένα είδος κατάρας για τον ΠΑΟ: ο άνθρωπος που τον κατέστρεψε. Η αλήθεια είναι ότι όπως όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν παίρνοντας και ρίσκα (στη δουλειά ενός τεχνικού διευθυντή που δουλεύει σε ελληνική ομάδα αυτό είναι απαραίτητο…) ο Παπαδημητρίου έκανε και λάθη. Καμία όμως από τις διοικητικές αποφάσεις που συζητήθηκαν πολύ τα τελευταία χρόνια δεν ήταν αμιγώς δική του. Ο Παπαδημητρίου δεν εισηγήθηκε ούτε την πρόσληψη ούτε την απόλυση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν έφερε και δεν έδιωξε τον Φατίχ Τερίμ. Δεν ήταν αυτός που επεδίωξε τον ερχομό του Ρουί Βιτόρια ούτε την ανανέωση της θητείας του. Δεν ήταν δικές του επιλογές ο Ρενάτο Σάντσες και ο Ταμπόρδα, για τους οποίους τόση συζήτηση γίνεται. Αλλά ο Παπαδημητρίου, σιωπηλά και στοϊκά, τα «άκουσε» από τους οπαδούς για όλα αυτά και σταμάτησε μάλιστα να πηγαίνει και στο γήπεδο. Κι αν πολλοί αναρωτιόνταν γιατί δεν έχει απολυθεί κ.τ.λ. κ.τ.λ. ο βασικός λόγος ήταν αυτός: ο κ. Γιάννης Αλαφούζος εκτίμησε την αντοχή του απέναντι σε μια αληθινά άγρια κριτική. Ισχύει για αυτόν το καβαφικό «ο άνθρωπος ήταν μια λύση»…

Μπαλντίνι

Θα αντικατασταθεί ο Παπαδημητρίου; Νομίζω πως ναι, αν και ο Μπενίτεθ δεν θέλει τεχνικούς διευθυντές και ως προϊστάμενο θέλει μόνο τον πρόεδρο της ομάδας. Ωστόσο υπάρχει πλέον στο διοικητικό κάδρο του ΠΑΟ και ο σύμβουλος του προέδρου Φράνκο Μπαλντίνι που θέλει κάποιον δικό του άνθρωπο στο οργανόγραμμα. Αυτός είναι ο λόγος που τελευταία κυκλοφορούν πολλά ονόματα Ιταλών για τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή. Για να φεύγει ο Παπαδημητρίου κάποιος θα αποκτηθεί και λογικά θα είναι Ιταλός. Απλά μάλλον δεν θα έχει τον τίτλο του τεχνικού διευθυντή ώστε να γίνει πράξη και η θέληση του Μπενίτεθ. Λογικά θα τον πούνε «τζένεραλ μάνατζερ», «εκτελεστικό διευθυντή» κ.τ.λ. Τίτλοι υπάρχουν.

Λάθη

Εκανε λάθη ο Παπαδημητρίου; Εκανε. Αλλά όχι αυτά που νομίζει ο κόσμος που του καταλογίζει ευθύνες για μεταγραφές παικτών που δεν πρόσφεραν και ξεχνά τους παίκτες που έφερε και έδωσαν αρκετά. Το πιο μεγάλο του λάθος ήταν ότι πρόπερσι ξόδεψε περισσότερα χρήματα από όσα έπρεπε ή για να το πω αλλιώς δεν φρέναρε τον ιδιοκτήτη της ομάδας από το να το κάνει. Κάπως έτσι ο ΠΑΟ τιμωρήθηκε για παραβάσεις του Financial Fair Play και υποχρεώθηκε το περασμένο καλοκαίρι να πουλήσει τους Ιωαννίδη, Βαγιαννίδη και Μαξίμοβιτς. Και το αποτέλεσμα ήταν με άλλη ομάδα να ξεκινήσει τα καλοκαιρινά προκριματικά και με άλλη να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Με τα γνωστά μέτρια αποτελέσματα…

Λανουά

Επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση πάλι για τη διαιτησία, δράττομαι της ευκαιρίας να ξεκαθαρίσω και να υπενθυμίσω μερικά πράγματα που μάλλον κάποιος κόσμος έχει ξεχάσει. Αντίθετα από αυτό που σκόπιμα καλλιεργείται, ο αρχιδιαιτητής Λανουα και οι συνεργάτες του δεν διαλέγουν οι ίδιοι τους ξένους διαιτητές που έρχονται. Ο Γάλλος υποβάλλει αιτήματα στις ξένες ομοσπονδίες με τις οποίες συνεργάζεται και αυτοί του στέλνουν ονόματα διαθέσιμων διαιτητών. Επειδή πέρυσι οι Γερμανοί που ήρθανε τα πήγαν κατά γενική ομολογία αρκετά καλά, ο Λανουά προτιμά τους Γερμανούς προσέχοντας ένα και μόνο πράγμα: να μην έχουν αγωνιστεί στο ίδιο ματς των δυο ομάδων πρόσφατα. Την περασμένη Κυριακή υπήρχαν διαθέσιμοι ο Γερμανός elite Tσβάιερ και ο απλώς διεθνής Στλέγκενα. Κανονικά ο Τσβάιερ έπρεπε να παίξει το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Επειδή όμως είχε διευθύνει πέρυσι το ματς των δύο (και η ΑΕΚ είχε από τη διαιτησία του παράπονα) βρέθηκε στο παιχνίδι Αρης – ΠΑΟ.

Στη σειρά

Θέλω επίσης να πω πως δεν είναι ακριβές ότι οι ξένοι διαιτητές δεν έχουν κυρώσεις στη χώρα τους αν δεν είναι καλοί σε ένα ελληνικό ντέρμπι. Η συνηθέστερη των κυρώσεων είναι ότι δεν μας τους ξαναστέλνουν – πράγμα που τους ενοχλεί γιατί στην Ελλάδα παίρνουν έξτρα χρήματα και συνήθως άκοπα, ενώ χαίρονται και με την ελληνική φιλοξενία. Συχνά όμως τα λάθη τους γίνονται και λόγος για κατσάδες από τους δικούς τους αρχιδιαιτητές. Κι αν υποπέσουν και σε λάθη που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά τους, όπως εκείνοι οι απίθανοι Πολωνοί που κάποτε μέθυσαν στην πτήση προς Αθήνα και τσακώθηκαν στο αεροδρόμιο, μπορεί να υπάρξει και παρέμβαση της UΕFΑ και να έχουν κι άλλες κυρώσεις. Μάλιστα ο αρχιδιαιτητής της UEFA Ροσέτι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με το γεγονός ότι ακόμα στο ελληνικό πρωτάθλημα έρχονται ξένοι διαιτητές. Το πράγμα τον δυσκολεύει και στους ορισμούς των διαιτητών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Επειδή τους κάνει δεκαπέντε μέρες πριν τα ματς φοβάται πάντα μην τύχει ένας διαιτητής να έχει παίξει την Κυριακή παιχνίδι ελληνικής ομάδας και την Πέμπτη να παίξει ένα ακόμα στη σειρά! Είναι μάλιστα απορίας άξιο πώς αυτό δεν έχει συμβεί ήδη!

Ανάλυση

Κατά τα άλλα, χθες ο αρχιδιαιτητής Λανουά στην καθιερωμένη ανάλυση των φάσεων δικαίωσε τον ΠΑΟ για τα παράπονά του στο ματς με τον Αρη λέγοντας πως υπάρχει πέναλτι στο μαρκάρισμα του Ρόουζ στον Γερεμέγιεφ, αλλά δεν πήρε θέση για το αν υπάρχει φάουλ πριν από το γκολ του Αρη ή για το αν υπάρχει πέναλτι υπέρ του Αρη στο μαρκάρισμα του Ρόουζ από τον Τσέριν. Εδωσε επίσης δίκαιο σε όλες τις παρεμβάσεις που έγιναν από τους διαιτητές VAR στα ματς ΑΕΛ – Ολυμπιακός, Παναιτωλικός – ΟΦΗ, Βόλος – Πανσερραϊκός. Με απλά λόγια, πήρε θέση για τα εύκολα. Αλλά αν είναι να τα κάνει αυτά, τα βίντεο για τα δύσκολα μας χρειάζονται.