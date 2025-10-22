Η Μαράια Κάρεϊ θα τιμηθεί ως Πρόσωπο της Χρονιάς 2026 από την οργάνωση MusiCares, η οποία παρέχει οικονομική και ιατρική στήριξη σε επαγγελματίες της μουσικής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ.

Η πεντάκις βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα αναγνωρίζεται για τη συμβολή της σε ευάλωτες κοινότητες, όπως σε όσους επλήγησαν από τον τυφώνα Κατρίνα και την πανδημία COVID-19. Παράλληλα, έχει ιδρύσει το Camp Mariah, σε συνεργασία με το Fresh Air Fund, στηρίζοντας νέους από μη προνομιούχα περιβάλλοντα και προωθώντας δράσεις για την υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική πρόνοια.

«Η επιρροή της Μαράια Κάρεϊ εκτείνεται πολύ πέρα από την αξιοσημείωτη καλλιτεχνία της», ανέφερε η εκτελεστική διευθύντρια της MusiCares, Τερίσα Γουόλτερς. «Το έργο της αποτελεί παράδειγμα των αξιών που βρίσκονται στην καρδιά της οργάνωσης: τη δημιουργία συστημάτων φροντίδας που ανυψώνουν τους ανθρώπους και διασφαλίζουν ότι οι επαγγελματίες της μουσικής και οι κοινότητες μπορούν να ευημερήσουν. Η βράβευσή της ως “Πρόσωπο της Χρονιάς” γιορτάζει τόσο την απίστευτη μουσική της κληρονομιά όσο και την αφοσίωσή της στο να κάνει μία ουσιαστική διαφορά στη ζωή των άλλων».

Η τελετή και οι δηλώσεις της Ακαδημίας

Η σταρ θα τιμηθεί κατά τη διάρκεια της 35ης ετήσιας εκδήλωσης Πρόσωπο της Χρονιάς, που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Λος Άντζελες στις 30 Ιανουαρίου, δύο ημέρες πριν από την 67η τελετή απονομής των βραβείων Grammy.

«Είναι τιμή μας να αναγνωρίζουμε την Μαράια Κάρεϊ ως το φετινό “Πρόσωπο της Χρονιάς” της MusiCares, μία αληθινή δημιουργική δύναμη και ένα ταλέντο που εμφανίζεται μία φορά σε κάθε γενιά», δήλωσε ο Χάρβεϊ Μέισον Τζούνιορ, διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Ηχογράφησης και της MusiCares. «Η καλλιτεχνία και η φωνή της έχουν βοηθήσει να διαμορφωθεί ο ήχος της εποχής μας. Ανυπομονούμε να γιορτάσουμε την αξιοσημείωτη καριέρα της σε αυτή την πολύ ξεχωριστή βραδιά».

Σημειώνεται ότι η κορυφαία τραγουδίστρια κυκλοφόρησε πρόσφατα το Here for It All, το πρώτο της άλμπουμ μετά από επτά χρόνια, όπως αναφέρει το Associated Press.