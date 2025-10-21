Η προκαταρκτική έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (GPIAAF) της Πορτογαλίας αποκάλυψε ότι το καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια του τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Η αποσύνδεσή του προκάλεσε τον πολύνεκρο εκτροχιασμό στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την έκθεση, το καλώδιο δεν ήταν σύμφωνο με τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των τελεφερίκ, γεγονός που οδήγησε στην τραγική δυσλειτουργία του συστήματος. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω τεχνική ανάλυση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς αιτίες της αστοχίας.

Η GPIAAF συνέστησε την άμεση ακινητοποίηση όλων των τελεφερίκ της Λισαβόνας έως ότου επιβεβαιωθεί ότι τα συστήματα πέδησης και οι καλωδιώσεις τους είναι εντός των προβλεπόμενων προδιαγραφών. Όπως αναφέρεται, τα συστήματα πρέπει να είναι «ικανά να ακινητοποιήσουν τα βαγόνια στην περίπτωση που σπάσει το καλώδιο».

Τα τελεφερίκ της πορτογαλικής πρωτεύουσας παραμένουν εκτός λειτουργίας μετά το δυστύχημα της 3ης Σεπτεμβρίου, ενώ οι αρχές εξετάζουν μέτρα για την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας του δικτύου.