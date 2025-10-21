Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι η 13η σορός που παραδόθηκε χθες, Δευτέρα, από τη Χαμάς ταυτοποιήθηκε και ανήκει στον Ταλ Χάιμι, αρχιλοχία που έχασε τη ζωή του κατά την επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης που διεξήγαγε το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (…) εκπρόσωποι του στρατού ενημέρωσαν την οικογένεια του ομήρου, του αρχιλοχία Ταλ Χάιμι, ότι ο συγγενής τους επέστρεψε στο Ισραήλ», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο 41χρονος Χάιμι, διοικητής πολιτοφυλακής άμυνας στο κιμπούτς Νιρ Γιτζάκ, σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Το σώμα του είχε μεταφερθεί την ίδια ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας.