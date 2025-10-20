Η τολμηρή κλοπή του Λούβρου ενισχύει τη φήμη της Γαλλίας ως παγκόσμιου κέντρου μεγάλων επιδρομών σε έργα τέχνης.

Η κλοπή στο Λούβρο την Κυριακή το πρωί – η οποία διήρκεσε μόλις επτά λεπτά – είχε τα συστατικά ενός είδους κλασικής ληστείας που έχει απαθανατιστεί εδώ και καιρό σε ταινίες και μυθιστορήματα.

Το στέμμα

Κατά την έξοδό τους από το μουσείο, η ομάδα των κλεφτών έριξε το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα, το οποίο ήταν φτιαγμένο από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια. Πήραν όμως μαζί τους άλλα 8 εκθέματα τεράστιας αξίας.

Καρφίτσα επενδυμένη με πολύτιμους λίθους που ανήκε στην αυτοκράτειρα Ευγενία και η οποία κλάπηκε από το Λούβρο.

Μερικοί Γάλλοι πολιτικοί φάνηκαν σχεδόν παρασυρμένοι από την τολμηρότητα της επιχείρησης – θυμίζοντας το παράδειγμα του πιο διάσημου τζέντλεμαν κλέφτη της χώρας.

Αρσέν Λουπέν

«Είναι σαφές ότι έχουμε να κάνουμε με τον Αρσέν Λουπέν», δήλωσε ο Αριέλ Βέιλ, ο σοσιαλιστής δήμαρχος του κεντρικού Παρισιού, αναφερόμενος στη φανταστική δημιουργία του Μορίς ΛεΜπλάν, του οποίου τα κατορθώματα ενέπνευσαν μια πρόσφατη σειρά του Netflix.

Σκληρή πραγματικότητα

Η πραγματικότητα είναι πιο σκληρή, πιο βρώμικη και λιγότερο ρομαντική.

Η Γαλλία για αναλυτές και ιστορικούς τέχνης έχει γίνει το παγκόσμιο επίκεντρο των συμμοριών οργανωμένου εγκλήματος που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την χαλαρή ασφάλεια γύρω από την τεράστια γκάμα των ιστορικών θησαυρών της.

Με κάθε νέα επιδρομή – και έχουν σημειωθεί αρκετές μεγάλες κλοπές τον τελευταίο χρόνο – το ιδεαλιστικό όραμα μιας κοινωνίας που περιμένει από τους ανθρώπους να θαυμάζουν την τέχνη (και όχι να την κλέβουν, να την διαλύουν και να την πουλάνε) δέχεται ένα ακόμη πλήγμα.

Γαλλία και Ιταλία πρώτες στην επικινδυνότητα κλοπής έργων τέχνης

Η Ιντερπόλ κατατάσσει τη Γαλλία και την Ιταλία ως τα δύο έθνη που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο κλοπής έργων τέχνης.

Φυσικά αυτό είναι σε συνάρτηση του αριθμού των μουσείων που φιλοξενούν αλλά και του αριθμού τουριστών που αυτά δέχονται.

Εξαρση

Στην Γαλλία όμως έχει σημειωθεί τρομερή έξαρση σε αυτού του είδους την εγκληματικότητα τα τελευταία χρόνια.

Από τα 60 μεγάλα περιστατικά παγκόσμιας κλοπής έργων τέχνης που καταγράφονται στο Le Journal des Arts από το 2009 έως σήμερα, σχεδόν τα μισά (27) έχουν συμβεί εντός της Γαλλίας.

Τρεις επιθέσεις στο Λούβρο

Μόνο το 1995, αν και οι κλοπές ήταν μικρής κλίμακας, το Λούβρο δέχθηκε επίθεση 3 φορές. Αν δούμε όμως και τα πιο πρόσφατα περιστατικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι κλοπές στα μουσεία της χώρας είναι πι συνηθισμένο φαινόμενο από ότι νομίζουμε.

Μόνο τις τελευταίες έξι εβδομάδες στην Γαλλία έχουν σημειωθεί:

– Ληστεία στο Μουσείο Φυσικής ιστορίας με λεία χρυσό αξίας 700.000 ευρώ

– Ληστεία στο Μουσείο Adrien-Dubouche στην πόλη Λιμόζ με λεία μια κινεζική πορσελάνη αξίας 9 εκατομμυρίων.

Και δεν είναι μόνο αυτά αν πάμε πίσω στον Νοέμβριο του 2024, τέσσερις κλέφτες που φορούσαν κράνη και κρατούσαν τσεκούρια και ρόπαλα του μπέιζμπολ έκλεψαν ταμπακιέρες και άλλους θησαυρούς από το Μουσείο Cognacq-Jay στο Παρίσι, και πάλι μέρα μεσημέρι.

Δύο από τα κλεμμένα αντικείμενα ήταν δανεισμένα από το Royal Collection Trust της Βρετανίας. Το βρετανικό μουσείο μάλιστα έλαβε ασφαλιστική αποζημίωση 3 εκατομμυρίων λιρών.

Τον ίδιο μήνα, γκάνγκστερ πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα πριν διαμελίσουν το κεντρικό έργο του Musee du Hieron στην ανατολική Γαλλία, το έργο Via Vitae του Joseph Chaumet του 1904, και δραπετεύσουν με κοσμήματα και αγαλματίδια αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Hier, un vol à main armée a eu lieu au Musée du Hiéron à Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire. Le Chemin de vie, œuvre du joailler Chaumet, classé Trésor national, a été endommagé et certaines parties dérobées. Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes inacceptables qui… pic.twitter.com/grazbLSiIJ — Rachida Dati ن (@datirachida) November 22, 2024

Ο διευθυντής του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της Γαλλίας δηλώνει ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια «κρίσιμη περίοδο για τα πολιτιστικά ιδρύματα και τα μουσεία», επικαλούμενος την αύξηση των κλοπών. Ο Emile Roger Lombertie, δήμαρχος της Λιμόζ, εικάζει ότι «συλλέκτες δίνουν εντολές για την κλοπή αυτών των αντικειμένων και στρέφονται σε εγκληματίες υψηλού επιπέδου».

Το ακόμα πιο δυσάρεστο είναι ότι λιγότερο από το 10% των κλεμμένων έργων τέχνης ανακτώνται, σύμφωνα με διάφορες διεθνείς εκτιμήσεις.