Οι φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν το κεντρικό και ανατολικό Μεξικό το τελευταίο δεκαήμερο έχουν προκαλέσει τον θάνατο 76 ανθρώπων, ενώ 27 εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης.

Η παρατεταμένη κακοκαιρία, με ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις, είχε ως αποτέλεσμα να αποκοπούν 119 κοινότητες, καθώς οι δρόμοι υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν κατά την καθιερωμένη ενημέρωση του Τύπου από την πρόεδρο της χώρας, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

Η Σεϊνμπάουμ ανακοίνωσε ότι τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα το έργο τους και γνωστοποίησε την εκταμίευση της πρώτης δόσης οικονομικής βοήθειας, ύψους 466 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό θα διατεθεί σε περίπου 100.000 οικογένειες που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Εκτεταμένες ζημιές σε Ιντάλγκο και Βερακρούς

Οι περισσότερες από τις απομονωμένες κοινότητες, συνολικά 65, βρίσκονται στην Πολιτεία Ιντάλγκο, που συνορεύει με την Πόλη του Μεξικού. Πολλές από αυτές είναι ορεινές περιοχές, όπου οι δρόμοι καταστράφηκαν από κατολισθήσεις, καθιστώντας την πρόσβαση ιδιαίτερα δύσκολη.

Σοβαρές ζημιές έχουν καταγραφεί και στη Βερακρούς, στην ακτή του Κόλπου του Μεξικού, όπου ποταμοί υπερχείλισαν μέσα σε λίγες ώρες, πλημμυρίζοντας ολόκληρες κοινότητες και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και κατοικίες.

Κρατική κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας

Για την αντιμετώπιση της κρίσης έχουν αναπτυχθεί 12.700 στρατιώτες και πεζοναύτες, ενώ έχουν δημιουργηθεί αερογέφυρες για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και την υποστήριξη των αποκλεισμένων περιοχών. Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης θα συνεχιστούν όσο το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.