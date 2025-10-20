Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε μέσω του Ερυθρού Σταυρού μία ακόμη σορό που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο του πρωθυπουργού.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Ισραήλ «παρέλαβε μέσω του Ερυθρού Σταυρού το φέρετρο ενός αγνοούμενου ομήρου, το οποίο παραδόθηκε στον στρατό και στη Σιν Μπετ», την ισραηλινή υπηρεσία ασφαλείας. Η σορός αναμένεται να μεταφερθεί στο Ισραήλ για ταυτοποίηση.

Πριν από αυτή την παράδοση, η Χαμάς είχε επιστρέψει τα λείψανα 12 ομήρων από τους 28 που είχε δεσμευτεί να παραδώσει, στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.