Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ωστόσο, τα προβλήματα για τον Χάνσι Φλικ φαίνεται να μην έχουν σταματημό.

Ο Φεράν Τόρες , σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία είναι εξερετικά αμφίβολος για τον αγώνα και ίσος γίνει ο 7ος παίκτης που θα στερηθεί ο Γερμανός τεχνικός,ακολουθώντας τους Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν,Τζοάν Γκαρσία,Γκάβι,Ντάνι Όλμο, Ραφίνια,Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που δεν υπολογίζονται απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Αυτή η εξέλιξη έχει προκαλέσει πραγματικά μεγάλο πρόβλημα στο στρατόπεδο των «Καταλανών», με τον Φλικ να καλείται να βρει άμεσες λύσεις.