Εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Βουλγαρία και ο τρίτος δράστης συμμορίας που διέπρατταν διαρρήξεις σε κοσμηματοπωλεία σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, με τη συνεργασία στελεχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων και της Βουλγάρικης αστυνομίας συνελήφθη ο τρίτος καταζητούμενος και βρέθηκαν στην κατοχή του κλοπιμαία, τα οποία θα αποδοθούν στους ιδιοκτήτες. Οι δύο συνεργοί του είχαν συλληφθεί μέσα σε ένα 48ωρο στην Κατερίνη τον περασμένο Μάρτιο.

Όπως προέκυψε, οι δράστες είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση και κατά το χρονικό διάστημα από 24-02-2025 έως 03-03-2025 σπάζοντας τις τζαμαρίες ή εισόδους των καταστημάτων, προέβησαν συνολικά σε τέσσερις περιπτώσεις κλοπών από τρία κοσμηματοπωλεία και ένα κατάστημα με είδη λαϊκής τέχνης–τουριστικών ειδών, εκ των οποίων δύο στο νομό Τρικάλων, ένα στο νόμο Λάρισας και ένα στο νομό Βοιωτίας, καθώς και μία απόπειρα κλοπής από κοσμηματοπωλείο σε περιοχή του νομού Αχαΐας. Συνολικά, κατά την τέλεση των κλοπών, αφαίρεσαν πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων διαφόρων τύπων, καθώς και ρολόγια.