Τα περσινά ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ έδειξαν πως στις μονομαχίες των Δικεφάλων οι αμυντικοί δεν μένουν μόνο στην άμυνα. Από τα 14 γκολ που σημειώθηκαν στις αναμετρήσεις σε Νέα Φιλαδέλφεια και Τούμπα, τα 9 φέρουν την «υπογραφή» στόπερ ή ακραίου οπισθοφύλακα, είτε ως σκόρερ είτε ως δημιουργού – ποσοστό που φτάνει το 64,2%, και αναδεικνύει τη σημασία των «μετόπισθεν» στα κρίσιμα ματς.

Η παράδοση αυτή ξεκινά από το πρώτο ντέρμπι της περσινής σεζόν (20/10), που είχε λήξει 1-1, με τον Μπάμπα να σκοράρει για τον ΠΑΟΚ. Στην αναμέτρηση του Κυπέλλου στην Τούμπα στις αρχές Ιανουαρίου, επίσης 1-1, στο οποίο οι «κιτρινόμαυροι» προκρίθηκαν χάρη στο 1-0 της Νέας Φιλαδέλφειας, στις καθυστερήσεις της παράτασης ο Οντουμπάτζο ισοφάρισε για την ΑΕΚ.

Ένα μήνα αργότερα, στις 2/2, η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 στην Τούμπα με δύο γκολ του Λαμέλα, και ασίστ του Ρότα και στα δύο γκολ, ενώ το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Μπάμπα για τον ΠΑΟΚ. Στα Play Off, ο ΠΑΟΚ πήρε νίκη 3-2 στη Νέα Φιλαδέλφεια, παρότι βρέθηκε πίσω 2-0, με γκολ και ασίστ από τον Μιχαηλίδη, ενώ στη συνέχεια ένας νεαρός στόπερ χάρισε τη νίκη στην Τούμπα με 1-0.

Σήμερα (19/10), η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια σε ένα ακόμη μεγάλο ντέρμπι, με την παράδοση των αμυντικών να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η… σφραγίδα των «μετόπισθεν» να παίξει και πάλι καθοριστικό ρόλο.