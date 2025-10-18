Την απόφαση για το αν θα έχει στην διάθεσή του τον Άρολντ Μουκουντί θα πάρει αύριο ο Μάρκο Νίκολιτς, για τον αγώνα της ΑΕΚ ενάντια στον ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

H τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο. Ο Σέρβος προπονητής θα περιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν την έναρξη του ντέμρπι εναντίον του ΠΑΟΚ, για το αν ο Άρολντ Μουκουντί θα είναι στο πλευρό του Βίντα.

Ο Ρέλβας είναι τιμωρημένος λόγω της κόκκινης κάρτας που δέχθηκε ενάντια στην Κηφισιά, ενώ στην περίπτωση που ο Καμερουνέζος στόπερ δεν είναι διαθέσιμος, οι Χρυσόπουλος και Γκρούγιτς είναι τα «φαβορί» για το κέντρο της άμυνας της «Ένωσης».