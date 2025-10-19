Σήμερα η αγαπημένη σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας ταξιδεύει στην κουζίνα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» με μια πεντανόστιμη συνταγή για γιουβέτσι με μοσχάρι που θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους.

Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες της, απολαύστε τη διαδικασία του μαγειρέματος και, φυσικά, δοκιμάστε το αποτέλεσμα στο τραπέζι σας.

Η Αργυρώ μας δείχνει πώς με απλά υλικά μπορούμε να δημιουργήσουμε πιάτα γεμάτα γεύση και φροντίδα, ιδανικά για κάθε μέρα ή ειδικές περιστάσεις.

Καλή σας όρεξη και… καλή απόλαυση!