Σπείρα απατεώνων τρομοκρατούσαν τα θύματά τους, πως θα γίνει έκρηξη στα σπίτια τους λόγω διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας και τους ζητούσαν να βγάλουν όλα τα υπάρχοντα αξίας εκτός οικίας.

Όσοι πείθονταν, έβλεπαν κοσμήματα και χρυσαφικά να κάνουν φτερά. Η λεία των επιτήδεις ξεπερνά τις 90.000 ευρώ.

Το «χτύπημα» στο Ψυχικό

Ώρα 1:00 το μεσημέρι στο Ψυχικό. Ο άνδρας που καταγράφεται από κάμερα κλειστού κυκλώματος να φορά χειρουργική μάσκα και μωβ φούτερ είναι μέλος της εγκληματικής ομάδας.

Δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίζεται να βγαίνει από το σπίτι, κρατά στα χέρια του ένα κουβά, ο οποίος είναι γεμάτος κοσμήματα και αντικείμενα αξίας 80.000 ευρώ.

Το θύμα των απατεώνων μίλησε αποκλειστικά στο MEGA, και περιγράφει πώς του έστησαν την παγίδα.

«Τηλεφωνικά, ήξεραν τα στοιχεία μου, όταν με πήρανε ήμουν εκτός σπιτιού, μου λέει ‘’υπάρχει περίπτωση έκρηξης’’, οπότε εγώ έτρεξα γρήγορα είχα και το παιδί μέσα στο σπίτι, δεν ξέρω πώς την πάτησα. Πριν φτάσω στο σπίτι του λέω ‘’να κλείσω το τηλέφωνο και μιλάμε μετά’’. Όχι! Όχι! μου λέει ‘’δεν θα κλείσουμε την γραμμή’’».

Το τηλέφωνο δεν έκλεισε μέχρι να πάρουν αυτό που ήθελαν από το σπίτι.

«Μου έλεγε ‘’πήγαινε στον πίνακα’’, μετά ‘’πήγαινε στον φούρνο, άνοιξέ το για 3 λεπτά, κλείσε το φούρνο’’. Μετά μου λέει ‘’βρέθηκε η διαρροή, βάλε μέσα σε ένα κουβά ή λεκάνη μπαταρίες, τηλεκοντρόλ, βάλτε μέσα ασημικά, χρυσαφικά’’. Οι δύο τσιλιαδόροι πρέπει να ήτανε απέναντι και έτσι αυτοί μετά, μέσα σε ένα λεπτό, τα αρπάξανε».

Θύμα και μία 77χρονη στον Χολαργό

Στην καλοστημένη παγίδα τους έπεσε και μια 77χρονη γυναίκα από τον Χολαργό, η οποία μέσα σε μία λεκάνη έβαλε τα κοσμήματά της, αξίας 10.000 ευρώ, και 300 ευρώ σε μετρητά.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες σε έναν νεαρό 21ενός ετών, μέλος της εγκληματικής ομάδας, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένας νεαρός δράστης.