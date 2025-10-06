Στη φυλακή οδηγήθηκαν τέσσερις ακόμα κατηγορούμενοι από τους οκτώ που απολογήθηκαν χθες (5/10) και φέρονται ως εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα που διέπραττε φορολογικές απάτες με επιστροφή ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ενώ σε έναν κατηγορουμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης 2 χιλιάδων ευρώ.

Όλοι οι κατηγορούμενοι της δεύτερης ομάδας που οδηγήθηκαν χθες στα δικαστήρια αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στο κύκλωμα.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από μαραθώνιες απολογίες από την πρώτη ομάδα με τους εννέα κατηγορούμενους προφυλακίστηκαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας των δυτικών προαστίων, στον οποίο αποδίδεται από τις αρχές αρχηγικός ρόλος.