Το δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μαραθώνιες απολογίες στους πέντε από τους εννέα κατηγορούμενους, οι οποίοι απολογήθηκαν για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε φορολογικές απάτες, ενώ σήμερα (5/10) απολογούνται άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι.

Σύμφωνα με τις αρχές η οργάνωση φέρεται να διέπραττε τις φορολογικές απάτες, με στόχο την επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών από ΦΠΑ και παρακρατηθέντες φόρους εισοδήματος.

Συνολικά, κατά τα έτη 2023-2025 ο αριθμός των «εικονικών» εταιρειών, που είχε υπό την ομπρέλα της η οργάνωση, ξεπερνά τις 370 – ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ανέρχεται στο ποσό των 4.957.276,27 ευρώ.

Μάλιστα, μέχρι στιγμής εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου του ποσού των 3.771.005,32 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των 12.132.695,20 ευρώ είναι αυτό που αντιστοιχεί στην ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από το ελληνικό Δημόσιο λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις «εικονικές» εταιρείες της εγκληματικής οργάνωσης.

Εκτός από τον κατηγορούμενο στον οποίο αποδίδεται ρόλος αρχηγού, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο αδελφός του, δημοτικός υπάλληλος, ένα φιλικό του πρόσωπο, καθώς και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι οι οποίοι συνδέονται από τις αρχές με τις εικονικές εταιρείες.

Μετά το τέλος των μαραθώνιων απολογιών ένας ακόμα κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με «βραχιολάκι», ο οποίος μάλιστα έπεσε από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου, του κτιρίου 10 στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων όπου στεγάζεται το ανακριτικό γραφείο με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί με ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Ακόμα τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Το κατηγορητήριο

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει βαριά αδικήματα που κατά περίπτωση αφορούν σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος οι κατηγορούμενοι θα κληθούν σε συμπληρωματική απολογία, όταν συμπληρωθεί η δικογραφία με σχετικά στοιχεία.

Ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος που έπεσε στα χέρια των αρχών, ένας 52χρονος πρόεδρος τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου στη Δυτική Αττική, αρνήθηκε ενώπιον του ανακριτή το βαρύ κατηγορητήριο που του αποδίδεται, δηλώνοντας ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιοκτήτης επιχείρησης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ισχυριζόμενος ότι δεν έχει καμία σχέση με «εικονικές εταιρίες» και «αχυράνθρωπους». Για τις τηλεφωνικές του συνομιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας ακούγεται να μεσολαβεί και να ενδιαφέρεται για εταιρίες, αιτούμενος πάντα τα νόμιμα.

«Ούτε εγώ, ούτε άλλος συγκατηγορούμενός μου, έχει βεβαιωμένες οφειλές, ενώ η ΑΑΔΕ δια των φορολογικών αρχών της, δεν επιβεβαιώνει με οριστικές καταλογιστικές πράξεις τα όσα αναπόδεικτα μας αποδίδονται. Έρχομαι ενώπιον της Δικαιοσύνης σιδεροδέσμιος και κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή χωρίς να μου έχει καταλογιστεί έστω και ένα ευρώ» φέρεται να υποστήριξε ο κατηγορούμενος ενώπιον του ανακριτή στην προσπάθειά του να αντικρούσει όσα του αποδίδονται.

Την ίδια υπερασπιστική γραμμή της άρνηση ακολούθησε και ο 36χρονος λογιστής ο οποίος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγυοδοσίας. Κατά πληροφορίες ισχυρίστηκε στην απολογία του, ότι δεν γνωρίζει κανέναν συγκατηγορούμενό του, πλην του φερόμενου αρχηγού με τον οποίο δεν είχε επαφές μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού και ο οποίος όπως υποστήριξε του ζήτησε να συνεργαστούν καθώς είχε πολλές εταιρίες ο ίδιος καθώς και φίλοι του και συνεργάτες του και έψαχναν λογιστή.

«Ο δικός μου εντολέας δεν είχε καμία γνώση ότι επρόκειτο για παράνομα χρήματα, για απάτη κατά του δημοσίου, διότι δεν είχε και τους κωδικούς Taxisnet, δεν ήταν πελάτες του οι εταιρίες, ουσιαστικά προσφέρθηκε να βοηθήσει για την υποβολή των δηλώσεων» τόνισε ο συνήγορος του, Δημήτρης Ζορμπάς.

Εντος της ημέρας αναμένεται η απόφαση της δικαιοσύνης και για τους κατηγορούμενους οι οποίοι απολογούνται σήμερα.