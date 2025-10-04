Ποινική δίωξη για σωρεία κακουργημάτων άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα απάτης ΦΠΑ με έδρα την Αττική.

Οι 9 από τους 17 συλληφθέντες πέρασαν την πόρτα του ανακριτή το πρωί του Σαββάτου ώστε να απολογηθούν για την εμπλοκή τους στο κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.

Στον ανακριτή σήμερα απολογούνται και τα φερόμενα αρχηγικά στελέχη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και ο 52χρονος αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος φέρεται να είχε πολλές από τις εικονικές εταιρίες στο όνομα της μητέρας του, η οποία βρίσκεται σε οίκο ευγηρίας.

Υπενθυμίζεται πως το κύκλωμα εξαπατούσε το ελληνικό δημόσιο ιδρύοντας εικονικές εταιρείες και εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια ώστε να καρπώνονται τον ΦΠΑ και την επιστροφή φόρου.

Μάλιστα τα μέλη του κυκλώματος είχαν στρατολογήσει «αχυρανθρώπους» – τουλάχιστον 73 άτομα – για τις εικονικές εταιρείες που άνοιγαν.