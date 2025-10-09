Ένας 28χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα επείγουσας ιατρικής ανάγκης συγγενών τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 28χρονος Έλληνας συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε κατά την προσπάθειά του να εγκαταλείψει το νησί.

Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απάτη, τετελεσμένη και σε απόπειρα. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο κατασχέθηκαν από την κατοχή του εισιτήρια, διάφορα παραστατικά έγγραφα, κινητό τηλέφωνο και το ποσό των 900 ευρώ. Τα χρήματα, σύμφωνα με την έρευνα, προέρχονταν από παράνομη δραστηριότητα.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι μέλη του κυκλώματος επικοινώνησαν τα προηγούμενα 24ωρα με δύο ηλικιωμένους, έναν 89χρονο και μία 88χρονη, στη Μυτιλήνη. Οι δράστες παρουσιάστηκαν ως γιατροί, επικαλούμενοι την άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης συγγενικών τους προσώπων. Κατάφεραν να πείσουν τον 89χρονο να παραδώσει στον 28χρονο το ποσό των 3.500 ευρώ και 34 χρυσές λίρες, ενώ προσπάθησαν ανεπιτυχώς να αποσπάσουν χρήματα και από την 88χρονη.

Ο 28χρονος μετέβη σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης με τον 89χρονο στην Παναγιούδα. Δεν κατάφερε όμως να αποσπάσει τα χρήματα και τις λίρες, καθώς η απάτη έγινε αντιληπτή.

Όπως διαπιστώθηκε, ο συλληφθείς είχε ενταχθεί πριν από δέκα ημέρες σε εγκληματική οργάνωση που αριθμεί τουλάχιστον έξι μέλη. Η ομάδα είχε διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με αποκλειστικό στόχο την εξαπάτηση πολιτών για οικονομικό όφελος.

Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν περιλάμβανε τηλεφωνική επικοινωνία με ανυποψίαστους, κυρίως ηλικιωμένους, στους οποίους παρουσιάζονταν ως γιατροί. Με το πρόσχημα επείγουσας ιατρικής ανάγκης συγγενικών τους προσώπων, απαιτούσαν άμεσα μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε επίσης ότι ο ίδιος δράστης εμπλέκεται σε άλλη υπόθεση απάτης στην Κρήτη, στις 7 Οκτωβρίου. Εκεί, με παρόμοιο τρόπο, απέσπασε 15.300 ευρώ από ηλικιωμένη γυναίκα.

Στη διερεύνηση της υπόθεσης συνέδραμε το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.