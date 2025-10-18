Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανακοίνωσαν πως θα παραδώσουν απόψε τις σορούς δύο ισραηλινών ομήρων που εντοπίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ-Κάσαμ, της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, πρόκειται να παραδοθούν απόψε οι σοροί δύο ισραηλινών ομήρων.

Όπως αναφέρθηκε, η παράδοση έχει προγραμματιστεί για τις 22.00, τόσο τοπική όσο και ώρα Ελλάδος.

Τα λείψανα των δύο ομήρων εντοπίστηκαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά.

Η ανακοίνωση για την παράδοση των σορών έγινε μέσω της πλατφόρμας Telegram, που χρησιμοποιούν συχνά οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ για τη δημοσιοποίηση σχετικών πληροφοριών.