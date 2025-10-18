Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκε η σορός του Ελιγιάχου Μαργκαλίτ, Ισραηλινού ομήρου που πέθανε ενώ κρατείτο στη Γάζα, η οποία παραδόθηκε χθες, Παρασκευή, από τη Χαμάς.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, ο ισραηλινός στρατός “ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου Ελιγιάχου Μαργκαλίτ ότι (η σορός του) επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και ότι ολοκληρώθηκε η ταυτοποίησή του”.
Το Ισραήλ δεν θα κάνει “συμβιβασμό” και “δεν θα φεισθεί προσπαθειών ως την επιστροφή όλων των θανόντων ομήρων, ως τον τελευταίο” από αυτούς, προστίθεται στο κείμενο.
The body returned is 75 year old Eliyahu Margalit. He went to take care of the horses on Kibbutz Nir Oz when terrorists came. They murdered him and stole his body and the horses. Eliyahu’s nickname was “Churchill” and he loved those horses.
Rest now Churchill, you’re home. pic.twitter.com/H6BSYZSnmB
— Heidi Bachram 🎗️ (@HeidiBachram) October 18, 2025