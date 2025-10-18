Ένα απίθανο τρίποντο στο τέλος της κανονικής διάρκειας ισοφάρισε το ματς μεταξύ της Ανδόρρας και της Χιρόνας για την 3η αγωνιστική της Liga Endesa, χάρη στον Ράφα Λουθ. Ο 33χρονος Βραζιλιάνος γκαρντ σκόραρε ένα μυθικό buzzer-beater τρίποντο από την άλλη πλευρά του γηπέδου, ισοφαρίζοντας σε 92-92 στο τέλος και στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Η φάση θύμισε το ιστορικό σουτ του Σέρχιο Γιουλ στο ματς Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια το 2016, όταν ο Ισπανός σταρ είχε πετύχει επίσης ένα εκπληκτικό τρίποντο σχεδόν από τη μία μεριά του γηπέδου στην άλλη, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του στο φινάλε του αγώνα και αφήνοντας τους φιλάθλους άφωνους.