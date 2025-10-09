Ο Άλεξ Μουμπρού παραμένει στο νοσοκομείο της Βαρκελώνης από τις 15 Σεπτεμβρίου, την επομένη μέρα από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Eurobasket ως προπονητής της Εθνικής ομάδας της Γερμανίας.

Ο 46χρονος προπονητής είναι νοσηλευόμενος για περισσότερο από τρεις εβδομάδες, προκειμένου να αναρρώσει από την οξεία παγκρεατίτιδα που τον ανάγκασε να περάσει αρκετές ημέρες σε νοσοκομείο στη Φινλανδία και δεν του επέτρεψε να καθοδηγήσει την ομάδα του κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης του Eurobasket στη Ρίγα της Λετονίας.

Ο Μουμπρού νοσηλεύεται εδώ και 25 ημέρες στη Βαρκελώνη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο προπονητής τρεφόταν και ενυδατωνόταν ενδοφλεβίως και μόλις αυτή την εβδομάδα άρχισε να καταναλώνει ημι-στερεά τροφή. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο Μουμπρού έχασε 16 κιλά.