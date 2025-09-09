Ο Άλεξ Μουμπρού μίλησε για το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί και αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον Άλαν Ιμπραχίματζιτς, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα πρώτου προπονητή στην Εθνική Γερμανίας.

Όπως μεταδίδει το ertsports.gr, o Μουμπρού επέλεξε να μη συνεχίσει ως πρώτος προπονητής της Γερμανίας στο EuroBasket 2025, με τον Ιμπραχίματζιτς να τον αντικαθιστά. Ο Ισπανός τεχνικός αποκάλυψε λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, ενώ εξήρε τον συνεργάτη του, ο οποίος θα αναλάβει πλέον αυτόν το ρόλο.

«Δεν είμαι καλά. Έχω παγκρεατίτιδα. Ο Άλαν είναι εδώ και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση υγείας. Είναι ένα απίστευτο επίτευγμα. Τρέφω τον μεγαλύτερο σεβασμό για την απόφαση του Άλαν. Χρειάζεται θάρρος. Δοκίμασε τα πάντα για να επιστρέψει» είπε.