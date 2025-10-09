Oι ΗΠΑ αναμένονται να προσλάβουν τον Έρικ Σπόελστρα των Μαϊάμι Χιτ ως τον επόμενο προπονητή της εθνικής ομάδας της χώρας, σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN.

Ο Σποέλστρα θα αντικαταστήσει τον Στιβ Κερ για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Ο προπονητής των Χιτ ήταν στο πλευρό του Στιβ Κερ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ως βοηθός προπονητή, όπου οι ΗΠΑ κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο.

Αυτή θα είναι η τέταρτη συνεχόμενη Ολυμπιάδα στην οποία η ομάδα των ΗΠΑ θα έχει διαφορετικό προπονητή: ο Μάικ Σιζέφσκι ήταν ο προπονητής το 2016, το 2020 ήταν ο Γκρεγκ Πόποβιτς και μετά «ήρθε« ο Κερ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας των ΗΠΑ και πρώην παίκτης, Γκραντ Χιλ, αποφάσισε να επιλέξει τον Σποέλστρα. Ο Χιλ έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, ο Κερ ήταν βοηθός του Πόποβιτς πριν γίνει προπονητής και τώρα ο Σποέλστρα ήταν ο βοηθός του Κερ.

Ο Σποέλστρα έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα ΝΒΑ με τους Χιτ, ενώ έχει φτάσει στους τελικούς άλλες τέσσερις φορές.