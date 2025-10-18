Αίσθηση έχει προκαλέσει η απόφαση χθες Παρασκευή (17/10) του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργου Μερκουλίδη, να αποχωρήσει από την υπόθεση που αφορά την δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του, επικαλούμενους λόγους προσωπικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως δήλωσε.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μερκουλίδης ανέφερε στη δήλωσή του: «Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα, ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής. Τονιστέο δε, ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο».

Το πρωί του Σαββάτου (18/10) το γεγονός αυτό συζητήθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και η Ελένη Τσολάκη αποκάλυψε, πως ήρθε σε επικοινωνία με τον δικηγόρο για να μάθει περισσότερα και το μόνο που της είπε, ήταν ότι «θέλει λίγο τον χρόνο του, για να δει πώς θα διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση». Στη συνέχεια η εκπομπή παρουσίασε μετά την εξέλιξη αυτή και την αντίδραση της οικογένειας του τραγουδιστή μέσα από δήλωση στενής οικογενειακής φίλης.

«Η παραίτηση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν μια εξέλιξη που περίμενε η οικογένεια, αφού ο ίδιος έχει αλλάξει πολλούς νομικούς συμβούλους, που του συμπαραστάθηκαν από την αρχή της δικαστικής του διαμάχης. Η οικογένεια συνεχίζει να θέλει μόνο το καλό του Γιώργου και του εύχεται να τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια» ανέφερε χαρακτηριστικά.