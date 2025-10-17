Με ανακοίνωση που έστειλε στα ΜΜΕ, ο γνωστός νομικός, Γιώργος Μερκουλίδης, που μέχρι πρότινος ήταν ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, έκανε γνωστό πως αποχωρεί από τις υποθέσεις του επιτυχημένου ερμηνευτή.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, πήρε την απόφαση αυτή «για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής».

Η ανακοίνωση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη

Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής. Τονιστέο δε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μερκουλίδης.

Η δήλωση αυτή, αν και διατυπωμένη σε ήπιους τόνους, αφήνει αιχμές για εσωτερικές διαφωνίες ή ζητήματα που σχετίζονται με τη στάση και τις αποφάσεις του γνωστού τραγουδιστή.

Πολλοί εκτιμούν ότι η αποχώρηση του νομικού αποτελεί κομβική εξέλιξη στην προσωπική και επαγγελματική πορεία του Μαζωνάκη, ο οποίος τους τελευταίους μήνες έχει απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα.