Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση μετά την οικογενειακή περιπέτεια που είχε, επιστρέφοντας στο μουσικό σόου «The Voice». Ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε ξανά στην καρέκλα του coach, δίπλα στους Έλενα Παπαρίζου, Χρήστο Μάστορα και Πάνο Μουζουράκη. Η παρουσία του στο πλατό ήρθε λίγους μήνες μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, γεγονός που είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε δημόσια για πρώτη φορά στη νοσηλεία του στην ψυχιατρική κλινική τον περασμένο Αύγουστο. Η επιστροφή του σχολιάστηκε θετικά, ενώ οι υπόλοιποι coaches κράτησαν διακριτική στάση απέναντι στο προσωπικό του ζήτημα.

Η συζήτηση πήρε διαφορετική τροπή όταν ένας διαγωνιζόμενος, βοηθός νοσηλευτή, ανέβηκε στη σκηνή. Τότε η Έλενα Παπαρίζου μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του αδελφού της, ο οποίος υπέστη έμφραγμα. Εξήρε μάλιστα την περίθαλψη που έλαβε στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα».

«Παρότι παραπονιόμαστε συχνά για το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, θέλω να ευχαριστήσω το νοσοκομείο “Αλεξάνδρα” και όλους τους γιατρούς που φρόντισαν τον αδελφό μου στην εντατική. Μου τον επέστρεψαν σαν καινούργιο», ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Στο ίδιο κλίμα, ο Γιώργος Μαζωνάκης σχολίασε με αινιγματικό ύφος: «Και εγώ μια βόλτα πέρασα και το κάνανε βούκινο», προκαλώντας για μερικά δευτερόλεπτα αμηχανία στους συναδέλφους του. Το κοινό, ωστόσο, αντέδρασε με θερμό χειροκρότημα, δείχνοντας τη στήριξή του.