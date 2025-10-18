Δύο ημέρες μετά την αποβολή μαθητών δια παντός από σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης, εξαιτίας αγοραπωλησίας αεροβόλου όπλου στο προαύλιο, αστυνομικοί με εντολή εισαγγελέως πραγματοποίησαν έφοδο στα σπίτια των ανηλίκων. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι η ανήλικη παραβατικότητα βρίσκεται σε έξαρση.

Επιθέσεις, εκφοβισμοί και ξυλοδαρμοί καταγράφονται καθημερινά, τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου. Τα περιστατικά νεανικής βίας είναι καθημερινά και συχνά μεταφέρονται στα κοινωνικά δίκτυα, όπου τα φαινόμενα bullying και λεκτικής βίας αποκτούν τεράστιες διαστάσεις.

Παράλληλα, η απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου μέσα στα σχολεία δεν εφαρμόζεται πάντοτε. «Και μέσα στην τάξη χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και στα διαλλείματα. Είναι απλά ποιος θα το κρύψει καλύτερα».

Έφοδος για όπλα… 15χρονων

Δύο ημέρες μετά την αποβολή των μαθητών για αγοραπωλησία αεροβόλου όπλου, οι αστυνομικοί, με εντολή εισαγγελέα, έκαναν έφοδο στα σπίτια των ανηλίκων. Στο ένα σπίτι βρισκόταν ο 15χρονος που θα πλήρωνε 30 ευρώ για να αποκτήσει το αεροβόλο και ο αδερφός του.

«Φοβήθηκε με αυτό που έγινε και με αυτό που έγινε σήμερα, δηλαδή, με την αστυνομία. Έπρεπε να βγάλουν καταρχήν τα παιδιά έξω. Εφόσον είναι 15 χρονών έπρεπε με συνοδεία να βγει έξω και μετά να ψάξουν. Ενώ αυτοί μπήκαν έτσι: μπουμ, μπουμ, μπαμ, μπαμ», είπε ο πατέρας του.

Μόνο το πρώτο 8μηνο του 2025 έχουν γίνει 6.207 συλλήψεις ανηλίκων, ενώ μόλις την τελευταία εβδομάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 10 περιστατικά ενδοσχολικής βίας.