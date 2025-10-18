Χαμηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι καταγράφονται φέτος για το πετρέλαιο θέρμανσης και τη βενζίνη, στην έναρξη της χειμερινής περιόδου. Αντίθετα, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει κοντά στα περσινά επίπεδα, εμφανίζοντας όμως ανοδικές τάσεις, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις από το Χρηματιστήριο Ενέργειας για τον Οκτώβριο.

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη με τιμές από 1,09 ευρώ το λίτρο για παραγγελίες στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πέρυσι, η τιμή έναρξης κυμαινόταν στα 1,18-1,19 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά και στα 1,16-1,17 ευρώ στην Αττική.

Οι τιμές αυξάνονται για μικρότερες ποσότητες ή σε απομακρυσμένες περιοχές, ενώ αρκετές εταιρείες προσφέρουν άτοκες δόσεις ή εκπτώσεις για πληρωμές με πιστωτική κάρτα. Παράλληλα, οι παραγγελίες παραμένουν συγκρατημένες, καθώς οι καταναλωτές αναμένουν πιθανή πτώση των διεθνών τιμών ή επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), η προσφορά αυξάνεται ταχύτερα από τη ζήτηση, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω μείωση των τιμών. Ωστόσο, η προοπτική νέων κυρώσεων στη Ρωσία και η περιορισμένη διαθεσιμότητα διυλιστηρίων ενδέχεται να συγκρατήσουν την πτωτική πορεία.

Καύσιμα κίνησης και ηλεκτρική ενέργεια

Θετική είναι η εικόνα και στα καύσιμα κίνησης, καθώς οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες από πέρυσι. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στις αρχές Οκτωβρίου διαμορφώθηκε στα 1,744 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,778 ευρώ πέρυσι, ενώ το ντίζελ κίνησης στα 1,538 ευρώ από 1,547 ευρώ το 2023.

Για το ρεύμα, η μέση τιμή καταναλωτή με φόρους τον Σεπτέμβριο ήταν 22,96 σεντς ανά κιλοβατώρα, κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (25,43 σεντς), σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα της VaasaETT. Τον ίδιο μήνα πέρυσι η τιμή ήταν 23,02 σεντς.

Στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, οι τιμές το πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου κινήθηκαν ανοδικά, φτάνοντας τα 130,95 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 92,77 ευρώ που ήταν η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου. Εάν η τάση αυτή συνεχιστεί, δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανατιμήσεις στα τιμολόγια λιανικής.

Πάντως, οι καταναλωτές που έχουν επιλέξει σταθερά τιμολόγια παραμένουν προστατευμένοι, καθώς πολλά από αυτά εξακολουθούν να είναι φθηνότερα ακόμη και από τις τιμές χονδρικής που διαμορφώνονται στο χρηματιστήριο.