Από τα επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια έως τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια και τα «έξυπνα» κτίρια, η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών μπαίνει σε νέα εποχή. Με τρία προγράμματα σε εξέλιξη, όπως το «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», το «Smart Readiness» και τις νέες ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά, οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος, να αυξήσουν την αξία των ακινήτων τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία.

«Αναβαθμίζω το σπίτι μου»

Συνεχίζεται μέχρι τέλος του έτους το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», που παρέχει στεγαστικά δάνεια με πλήρη επιδότηση επιτοκίου για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα με κυριότητα, επικαρπία ή ψιλή κυριότητα σε κύρια ή μη εκμισθωμένη δευτερεύουσα κατοικία.

Τα δάνεια κυμαίνονται από 5.000 έως 25.000 ευρώ, με διάρκεια 3 έως 7 έτη και καλύπτουν παρεμβάσεις όπως θερμομόνωση, ενεργειακά κουφώματα, αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά και ηλιακούς θερμοσίφωνες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω τραπεζών έως 31 Δεκεμβρίου 2025 ή έως εξαντλήσεως των πόρων.

Φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια

Η νέα τάση της «πράσινης» ενέργειας φτάνει και στις πολυκατοικίες. Τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού, που ήδη κατακτούν τις ευρωπαϊκές πόλεις, αναμένεται σύντομα να πάρουν θέση και στα ελληνικά διαμερίσματα, μόλις εκδοθεί το θεσμικό πλαίσιο.

Πρόκειται για μικρές, φορητές μονάδες παραγωγής ρεύματος, που συνδέονται απευθείας στην πρίζα και προσφέρουν αυτονομία και εξοικονόμηση χωρίς πολύπλοκες εγκαταστάσεις. Είναι ιδανικές για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσα ή ζουν σε ενοικιαζόμενα σπίτια, αφού μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα.

Η εγκατάσταση ενός συστήματος 1 kW μπορεί να αποφέρει έως 1.500 κιλοβατώρες ετησίως, μειώνοντας τον λογαριασμό ρεύματος έως και 25%. Με απόσβεση μέσα σε 3-5 χρόνια και διάρκεια ζωής άνω των δύο δεκαετιών, τα plug-and-play φωτοβολταϊκά δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να γίνει παραγωγός της δικής του ενέργειας, ξεκινώντας απ’ το ίδιο του το μπαλκόνι.

Φωτοβολταϊκά στις πολυκατοικίες

Πιο εύκολη γίνεται πλέον η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις ταράτσες των πολυκατοικιών, χάρη στη νέα ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με βάση τη νέα διάταξη, αρκεί πλέον η σύμφωνη γνώμη του 51% των συνιδιοκτητών (βάσει των ιδιοκτησιακών χιλιοστών), για να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. Η κάλυψη, ωστόσο, δεν μπορεί να ξεπερνά το 40% της κοινόχρηστης επιφάνειας.

Μέχρι σήμερα απαιτούνταν ομόφωνη απόφαση (100%), κάτι που καθιστούσε σχεδόν αδύνατη την υλοποίηση τέτοιων έργων, ειδικά όταν υπήρχε μόνο ένας ενδιαφερόμενος ή περιορισμένος χώρος λόγω ηλιακών θερμοσιφώνων.

Η αλλαγή αυτή ανοίγει τον δρόμο για ενεργειακή αυτονομία στις πολυκατοικίες, ξεπερνώντας εμπόδια που προέρχονταν και από παλιούς κανονισμούς που είχαν συνταχθεί πριν καν υπάρξει η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών.

«Smart Readiness»

Το πρόγραμμα «Smart Readiness» βοηθά τα κτίρια να περάσουν στη νέα ψηφιακή εποχή. Μέσα από επιδοτήσεις, καλύπτει εργασίες που κάνουν ένα σπίτι ή μια πολυκατοικία πιο «έξυπνα» — όπως την εγκατάσταση οπτικών ινών, σύγχρονων καλωδιώσεων και συστημάτων που μπορούν στο μέλλον να συνδεθούν με «έξυπνους» μετρητές ρεύματος και φυσικού αερίου. Στόχος είναι να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και να βελτιωθεί η λειτουργία των κτιρίων με απλές, προσιτές παρεμβάσεις.

Η επιδότηση κυμαίνεται από 60 έως 200 ευρώ ανά εργασία, ανάλογα με το μέγεθος και τη χρήση του κτιρίου, και χορηγείται μία φορά ανά ακίνητο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την επιλεξιμότητα και τη διαδικασία συμμετοχής μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του προγράμματος, όπου διατίθεται και το Μητρώο Εγκαταστατών.

