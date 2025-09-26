Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά σήμερα σε νέα πληρωμή για το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», ενισχύοντας δικαιούχους για την απόκτηση ηλεκτρικών οχημάτων. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στις συνεχείς δράσεις του Υπουργείου για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταφορών.

Συγκεκριμένα, με την 10η απόφαση έγκρισης πίστωσης, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς 940 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», το ποσό των 5.828.072,17 ευρώ. Από αυτά, το ποσό των 3.330.552,89 ευρώ αφορά 682 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 2.497.519,28 ευρώ αφορά 258 νομικά πρόσωπα. Συνολικά θα επιδοτηθούν 1.072 ηλεκτρικά οχήματα.

Συνολικά, από την έναρξη του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 38.134.594,56 ευρώ.