Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε ότι οι μολυσματικές ασθένειες «ξεφεύγουν από τον έλεγχο» στη Γάζα, με μόνο 13 από τα 36 νοσοκομεία της περιοχής να λειτουργούν έστω και μερικώς.

«Είτε πρόκειται για μηνιγγίτιδα, διάρροια ή αναπνευστικές ασθένειες, μιλάμε για ένα τεράστιο φόρτο εργασίας», δήλωσε ο Χανάν Μπαλκί, περιφερειακός διευθυντής του οργανισμού υγείας του ΟΗΕ, στο AFP στο Κάιρο.

Σε ξεχωριστή ενημέρωση, ο ΠΟΥ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη (WHOoPt) ανακοίνωσε την Πέμπτη, μέσω των κοινωνικών δικτύων, ότι έχει αυξήσει τις παραδόσεις ιατρικών προμηθειών σε υγειονομικές εγκαταστάσεις από την έναρξη της εκεχειρίας στη Γάζα.