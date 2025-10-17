Η Μπριζίτ Μπαρντό, η θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός και σύμβολο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, αναρρώνει στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ, στη νότια Γαλλία, ύστερα από μια χειρουργική επέμβαση ήσσονος σημασίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου της, που μεταδόθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, η 91χρονη σταρ υποβλήθηκε πρόσφατα στην επέμβαση και βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η επέμβαση ήταν επιτυχής και ότι η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά.

Η Μπαρντό ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και τη χειρουργική ομάδα του ιδιωτικού Νοσοκομείου Σεν Ζαν στην Τουλόν, σημειώνοντας πως πλέον ξεκουράζεται στο σπίτι της.

Η Μπαρντό έγινε διεθνώς γνωστή τις δεκαετίες του ’50 και του ’60, με εμβληματικές ερμηνείες σε ταινίες όπως το «Ο Θεός έπλασε τη γυναίκα». Στη δεκαετία του ’70 αποσύρθηκε από την υποκριτική και εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Σεν Τροπέ, αφιερώνοντας τη ζωή της στην προστασία των ζώων μέσω του ιδρύματος που φέρει το όνομά της.