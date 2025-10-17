Η αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου περιλαμβάνει την απλοποίηση της διαδικασίας αποποίησης κληρονομιάς, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» ο δικηγόρος Γιώργος Νικολακόπουλος.

Όπως εξηγεί ο κ. Νικολακόπουλος, «ο κληρονόμος που δεν επιθυμεί να λάβει την κληρονομιά, για παράδειγμα επειδή περιλαμβάνει χρέη, οφείλει να προχωρήσει στη δήλωση αποποίησης ενώπιον του Πρωτοδικείου του τόπου της τελευταίας κατοικίας του θανόντος, εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από το θάνατο ή τη γνώση αυτού και την επαγωγή της κληρονομιάς».

«Η σημαντική αλλαγή είναι ότι η δήλωση αποποίησης μπορεί πλέον να γίνει και ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας gov.gr, με χρήση ψηφιακής υπογραφής», σημειώνει.

Ο ίδιος τονίζει ότι εξακολουθεί να ισχύει η σιωπηρή αποδοχή της κληρονομιάς, δηλαδή η αποδοχή της κληρονομιάς σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα η αποποίηση. Ωστόσο, όπως εξηγεί ο κ. Νικολακόπουλος, η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου μειώνει τις αρνητικές συνέπειες: «Ο κληρονόμος δεν κινδυνεύει πλέον να χάσει την προσωπική του περιουσία από τα χρέη του θανόντος, αλλά μόνο αυτά που κληρονόμησε».

Τέλος, σύμφωνα με τον δικηγόρο, η αποποίηση δεν είναι απαραίτητο να γίνει με τη συνδρομή δικηγόρου. Παρά ταύτα, η νομική συμβολή κρίνεται χρήσιμη, κυρίως όταν δεν είναι πλήρως γνωστή η περιουσιακή κατάσταση του κληρονομούμενου.

Οι βασικοί τρόποι για να απαλλαγούν οι κληρονόμοι από τα χρέη της κληρονομιαίας περιουσίας χωρίς να χάσουν τα ακίνητά τους, της κληρονομιάς και τα δικά τους, είναι οι εξής:

Η ρύθμιση των οφειλών απευθείας με τους δανειστές. Δηλαδή διαπραγματεύσεις και συμβιβαστική επίλυση με διακανονισμό του χρεωστικού υπολοίπου που προέρχεται από τις τράπεζες, τα funds, την Εφορία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τους Ιδιώτες κ.α.

Η αξιοποίηση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις).

Η δικαστική οδός, ώστε να προστατευτούν τα ακίνητα και να αφαιρεθούν, από τα χρέη της κληρονομίας, τυχόν μη νόμιμες χρεώσεις και πιθανόν και παραγεγραμμένες οφειλές.

Η επικείμενη μεταρρύθμιση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και στη διευκόλυνση των πολιτών να διαχειρίζονται γρήγορα και αποτελεσματικά τις υποθέσεις κληρονομιάς, ειδικά όταν εμπλέκονται χρέη.