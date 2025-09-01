Το κληρονομικό δίκαιο στην Ελλάδα αλλάζει σημαντικά μετά από οκτώ δεκαετίες, προσαρμοζόμενο στις νέες κοινωνικές συνθήκες. Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν τα ποσοστά κληρονομιάς, την προστασία των συζύγων, τα δικαιώματα των τέκνων και εισάγουν κληρονομικές συμβάσεις για την αποφυγή δικαστικών διαφορών.

Τι σημαίνουν οι αλλαγές στην πράξη:

Νέα ποσοστά κληρονομιάς:

Ο επιζών σύζυγος λαμβάνει πλέον το 1/3 της περιουσίας (αντί για 1/4).

Τα τέκνα κληρονομούν τα 2/3 της περιουσίας (αντί για 3/4).

Σύζυγοι σε διάσταση:

Περιορισμός των δικαιωμάτων κληρονομιάς για συζύγους που βρίσκονται σε διάσταση.

Κληρονομικές συμβάσεις:

Επιτρέπεται η ρύθμιση της κληρονομιάς πριν το θάνατο, π.χ. για διαχείριση επιχειρήσεων, ώστε να αποφευχθούν δικαστικές διαμάχες.

Διαθήκες και διαδικασία:

Καταργείται η δικαστική διαδικασία δημοσίευσης και κήρυξης κύριας της διαθήκης.

Οι πράξεις πραγματοποιούνται πλέον από συμβολαιογράφο, επιταχύνοντας τη διαδικασία και διασφαλίζοντας το αδιάβλητο.

Άγνωστοι ή απόντες συγγενείς: