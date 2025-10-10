Σε μία από τις σημαντικότερες θεσμικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών προχωρά το υπουργείο Δικαιοσύνης, με την πλήρη αναθεώρηση του Κληρονομικού Δικαίου. Το νέο νομικό πλαίσιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός των επόμενων μηνών και να ψηφιστεί έως τα τέλη του 2025, με ισχύ από τις αρχές του 2026.

Όπως επισημαίνει ο Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε συνέντευξή του στα ΝΕΑ, «ένα αγκαθώδες ζήτημα που αντιμετωπίζουμε κυρίως μετά την οικονομική κρίση είναι τα χρέη κληρονομιάς. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι κληρονόμοι αγνοούν την ύπαρξη οφειλών του θανόντος, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν όχι μόνο τα ακίνητα που κληρονομούν, αλλά και την προσωπική τους περιουσία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι βασικοί τρόποι με τους οποίους οι κληρονόμοι μπορούν να απαλλαγούν από τα χρέη της κληρονομιαίας περιουσίας χωρίς να χάσουν τα ακίνητά τους, της κληρονομιάς και τα δικά τους, είναι οι εξής:

Η ρύθμιση των οφειλών απευθείας με τους δανειστές. Δηλαδή διαπραγματεύσεις και συμβιβαστική επίλυση με διακανονισμό του χρεωστικού υπολοίπου που προέρχεται από τις τράπεζες, τα funds, την Εφορία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τους Ιδιώτες κ.α.

Η αξιοποίηση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις).

Η δικαστική οδός, ώστε να προστατευτούν τα ακίνητα και να αφαιρεθούν, από τα χρέη της κληρονομίας, τυχόν μη νόμιμες χρεώσεις και πιθανόν και παραγεγραμμένες οφειλές.

Η επικείμενη μεταρρύθμιση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και στη διευκόλυνση των πολιτών να διαχειρίζονται γρήγορα και αποτελεσματικά τις υποθέσεις κληρονομιάς, ειδικά όταν εμπλέκονται χρέη.