Αναρτήθηκαν από τη ΔΥΠΑ σήμερα, Πέμπτη 16/10, οι ανασυνταγμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την κάλυψη 91 θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών της για το σχολικό έτος 2025-2026, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 608944/11-07-2025 Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2025.

Οι πίνακες αυτοί συντάχθηκαν με βάση όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 851/2025 απόφαση του ΑΣΕΠ.

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ